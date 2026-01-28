Глава офиса ВОЗ в РФ: биодобавки не могут излечивать

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Биологически активные добавки не могут излечивать, необходимые питательные вещества лучше получать из здорового и сбалансированного питания с достаточным количеством овощей и фруктов. Об этом заявил в интервью ТАСС глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев.

По его словам, Всемирная организация не имеет отдельной регуляторной базы, посвященной исключительно биологическим или другим пищевым добавкам. "Мы вместе с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) работаем над разработкой и соблюдением международных стандартов, известных как Кодекс алиментариус (лат. Codex Alimentarius - "пищевой кодекс", свод международных стандартов на пищевые продукты - прим. ТАСС). Этот кодекс охватывает стандарты для всех основных пищевых продуктов, включая минеральные и витаминные добавки", - добавил он.

"Важно отметить, что маркетинг таких добавок не должен вводить потребителей в заблуждение, например, обещать излечение или профилактику заболеваний без каких-либо научных доказательств для того, - подчеркнул Бердыклычев. - У ВОЗ нет общих рекомендаций по широкому применению биодобавок для всего населения. Пищевые добавки рассматриваются нами как инструмент целенаправленного вмешательства в случаях, когда у определенных уязвимых групп населения выявлен дефицит конкретных микронутриентов".

Глава офиса ВОЗ в РФ обратил внимание на то, что, например, беременным женщинам рекомендуется принимать микронутриенты, такие как фолиевая кислота и железо. "Для всех остальных важно получать необходимые питательные вещества из здорового и сбалансированного питания с достаточным количеством овощей, фруктов, цельнозерновых и других натуральных продуктов. Могу сказать, что прием добавок не должен заменять полноценное питание", - добавил Бердыклычев.

