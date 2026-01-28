Эксперт Покровский: разработка российских вакцин от ВИЧ займет от трех лет

Пока они находятся на ранней стадии доклинических исследований

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Все вакцины против ВИЧ, которые разрабатываются в РФ, находятся на ранней стадии доклинических исследований, использовать их начнут минимум через три-пять лет. Об этом ТАСС сообщил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский.

"Пока все вакцины, которые разрабатываются, еще на ранней стадии доклинических исследований. Рассматривается много вариантов основных молекул, на основе которых будут созданы эти вакцины. Идет отбор наиболее перспективных", - сказал Покровский.

Он отметил, что исследования займут минимум от трех до пяти лет. Сначала это будут доклинические исследования, потом исследования на малой группе пациентов, а потом на больших группах.

"Предполагается два типа вакцин - терапевтические, для лечения, и профилактические, для защиты от заражения. Самые большие группы участников должны быть там, где оцениваются профилактические эффекты заболевания, поскольку заражать ВИЧ-инфекцией никого не будут, а будут сравнивать вакцинированные и невакцинированные группы", - пояснил академик.