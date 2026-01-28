Кривоносов: туристические автобусы смогут использовать выделенные полосы

По словам зампреда комитета Госдумы по туризму, соответствующие поправки уже прошли первое чтение в нижней палате парламента

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Экскурсионные и туристические автобусы смогут использовать выделенные полосы для общественного транспорта во всех регионах России. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета ГД по туризму Сергей Кривоносов ("Единая Россия").

По его словам, соответствующие поправки уже прошли первое чтение в Госдуме.

"Регионы получат право устанавливать перечень транспортных средств, которым разрешено движение по полосам для маршрутного транспорта на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Исходя из особенностей городской среды, к таковым смогут отнести туристические и экскурсионные автобусы", - сказал депутат, отметив, что сейчас такая возможность доступна только для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

По его словам, такое решение позволит повысить доступность туристических объектов, сократить время в пути и "сделать пребывание гостей на курортах более комфортным и безопасным".