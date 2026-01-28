"Выберу.ру": треть мужчин стремится больше зарабатывать перед рождением ребенка

По данным опроса маркетплейса, 13% будущих отцов занимаются вопросом формирования финансовой подушки безопасности заранее

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Более трети россиян (33%) начинают больше работать, готовясь к появлению в семье ребенка. При этом 23% опрошенных увеличивают часы работы на текущем месте, чтобы получить прибавку и повышение, а каждый десятый ищет дополнительный источник заработка, показали опрос финансового маркетплейса "Выберу.ру" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

По данным опроса, 13% будущих отцов занимаются вопросом формирования финансовой подушки безопасности заранее. Среди них каждый второй (53%) использует банковские продукты (вклады, накопительные счета). Практически четверть (24%) для этой цели настроили кешбэки и автоматическое перечисление заданной суммы в приложениях банков. 19% респондентов рассматривают вопрос хранения сбережений в инструментах фондового рынка. Лишь 5% откладывают сбережения для подушки безопасности в валюте.

При этом 8% опрошенных мужчин начали изучать вопрос пассивного дохода, чтобы обеспечить дополнительные финансовые возможности на период декретного отпуска матери ребенка. 5% респондентов поставили себе цель закрыть текущие долговые обязательства, а 3% - планируют взять кредит, чтобы расширить свои финансовые возможности.

В опросе приняло участие 1,5 тыс. мужчин старше 18 лет.