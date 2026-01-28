Эксперт Голубева: увольнение в день подачи заявления могут признать незаконным

Суды предъявляют дополнительные требования к таким ситуациям, отметила старший преподаватель Президентской академии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Расторжение трудового договора в день подачи работником заявления об увольнении в ряде случаев может быть признано незаконным, несмотря на отсутствие прямого запрета в Трудовом кодексе РФ. Об этом сообщила ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

"Следует учитывать судебную практику, согласно которой увольнение в день подачи заявления может быть признано незаконным. Несмотря на то, что ТК РФ прямо не запрещает расторжение договора в тот же день, суды предъявляют дополнительные требования к таким ситуациям", - сказала Голубева.

Она также уточнила, что работодателю следует убедиться, что решение работника является добровольным и осознанным, разъяснить последствия увольнения и право на отзыв заявления.

Голубева отметила, что для снижения рисков работодателю рекомендуется уточнить причину увольнения и документально зафиксировать, что работнику были разъяснены его права. При отсутствии таких подтверждений суд может расценить увольнение как результат понуждения.

Согласно статье 80 Трудового кодекса РФ, работник вправе расторгнуть трудовой договор, письменно предупредив работодателя не позднее чем за две недели. Отсчет этого срока начинается со следующего дня после того, как работодатель получил заявление, подчеркнула Голубева.

По словам эксперта, по соглашению сторон трудовой договор может быть прекращен и до истечения двухнедельного срока. Кроме того, в ряде случаев работодатель обязан уволить сотрудника в срок, указанный в заявлении, если работник не может продолжать работу, в том числе при зачислении в образовательную организацию или выходе на пенсию, а также при установленном нарушении работодателем трудового законодательства или условий договора.

Голубева напомнила, что до истечения срока предупреждения работник вправе отозвать заявление, и тогда увольнение не производится. Исключение возможно, если на место работника уже приглашен в письменной форме другой кандидат, которому по закону нельзя отказать в заключении трудового договора.