Глава общества акушеров прокомментировал включение генетического скрининга в ОМС

Это пойдет на пользу всему обществу, отметил доктор медицинских наук Владимир Серов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Включение в программу государственных гарантий нового генетического скрининга для беременных пойдет на пользу всему обществу. Об этом сообщил ТАСС доктор медицинских наук, президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов.

"Расширение доступности и включение [генетического исследования для беременных] в программу госгарантий пойдет на пользу не только беременным, но и всему обществу. Кроме того, мы идем постепенно к решению этой сложной проблемы: раннего выявления патологии плода", - сказал он.

Эксперт уточнил, что пороки развития или отклонения в развитии бывают различные. В ряде случаев они активно развиваются уже после родов. Однако, в большинстве их можно выявить при ранней беременности. Первый скрининг, который проводится, называется биохимическим, при котором определяются гормональные показатели ребенка.

"Если ребенок сильно отстает в развитии, то уже сразу начинается либо попытка как-то нивелировать это, полечить, либо прекратить беременность. Потом идет ультразвуковой скрининг, когда выявляются пороки развития на ранних стадиях. А затем, так называемый генетический скрининг. Если мы определяем ультразвуком или с помощью биохимии какие-либо неточные показатели, то берется кусочек фетоплацентарной системы и изучается с точки зрения генетики", - объяснил Серов.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина сообщила о том, что беременные со средним и высоким риском рождения ребенка с хромосомными аномалиями с этого года могут рассчитывать на проведение скрининга в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).