Эксперт Акатнова рассказала об индексации пособия на погребение

Его размер с 1 февраля увеличится до 9 678,63 рублей

Редакция сайта ТАСС

© Олеся Курпяева/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Размер социального пособия на погребение с 1 февраля 2026 года увеличится на 5,6%, до 9 678 рублей. Об этом сообщил ТАСС доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Мария Акатнова.

"С 1 февраля 2026 постановлением правительства РФ будет произведена индексация ряда социальных выплат на 5,6 %, которая коснется и социального пособия на погребения, установленного федеральным законом «О погребении и похоронном деле»", - сказала Акатнова.

Эксперт отметила, что размер пособия увеличится с 9 165,37 рублей до 9 678,63 рублей.

Право на пособие имеет любой гражданин России, понесший расходы на ритуальные услуги, при условии, что он подтвердит факт оплаты.