В Минздраве Якутии рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в частном доме

Они находятся в тяжелом состоянии

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 28 января. /ТАСС/. Состояние пострадавших в результате пожара в частном доме в Нюрбинском районе Якутии оценивается как тяжелое. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

В селе Нюрбачан Нюрбинского района в Якутии произошел пожар в частном деревянном двухэтажном жилом доме. По данным ГУ МЧС России по региону, обнаружены пять погибших, их личности устанавливаются. В результате пожара двое пострадавших доставлены в лечебное учреждение.

"Состояние тяжелое", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пострадавшие находятся в реанимации.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на контроле находятся установление причин и обстоятельств возгорания, проведение процессуальной проверки по этому факту.

По данным МЧС, дом поврежден огнем по всей площади - 91 кв. м. Предварительной причиной пожара является короткое замыкание электропроводки.