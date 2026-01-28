Во Владивостоке у учащегося колледжа выявили туберкулез

Студент находится на лечении в диспансере

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. Начальная форма туберкулеза выявлена у студента колледжа во Владивостоке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Приморского края.

"При ежегодном обследовании был выявлен учащийся с начальной формой туберкулеза. Студент уже находится на лечении в противотуберкулезном диспансере. Ситуация находится под контролем специалистов Роспотребнадзора и противотуберкулезного диспансера, проведены все необходимые профилактические мероприятия. Приморской дезостанцией обработаны помещения. Лица, не проходившие обследование более шести месяцев, направлены для дополнительного медицинского осмотра", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в колледже продолжается очное обучение студентов.