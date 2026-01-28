На Чукотке умерла ветеран Великой Отечественной войны

Миланье Селивановой было 94 года

Миланья Илларионовна Селиванова © Официальный Telegram-канал губернатора Чукотского АО Владислава Кузнецова

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Почетный гражданин Чукотского автономного округа, ветеран Великой Отечественной войны и труженица тыла Миланья Илларионовна Селиванова умерла. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Кузнецов.

"Сегодня на 95-м году жизни не стало Миланьи Илларионовны Селивановой, Почетного гражданина Чукотского автономного округа, ветерана Великой Отечественной войны и труженика тыла. Миланья Илларионовна - из того поколения, которое строило Чукотку. 53 года трудового стажа, причем на одном месте работы. Несколько поколений воспитанников - сотрудников метеослужбы. С ней всегда было интересно. Очень прямой, откровенный, и в то же время добрый, теплый и позитивный человек. Миланья Илларионовна по-настоящему умела радоваться жизни. Часто рассказывала о юности - о событиях Великой Отечественной войны. Еще школьницей она ухаживала за ранеными бойцами Советской Армии. После того, как получила специальность инженера-метеоролога, в 1963 году вместе с мужем приехала на Чукотку", - написал Кузнецов.

Селиванова награждена нагрудным знаком "Почетный работник гидрометеослужбы России", ее имя вошло в "Книгу Почета Чукотки". "В памяти навсегда останутся встречи с Миланьей Илларионовной, ее рассказы и воспоминания. Мои соболезнования родным и близким. Скорблю вместе с вами", - говорится в сообщении главы региона.