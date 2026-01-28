Посол РФ в США почтил память умершего в Канаде ветерана Хоменко

Александр Дарчиев был лично знаком с участником обороны Ленинграда

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев отдал дань памяти ветерану Великой Отечественной войны и участнику обороны Ленинграда Виктору Хоменко, который умер на 109-м году жизни в Канаде.

"Хотел бы в заключение сказать об ушедшем от нас буквально на днях в возрасте 108 лет одном из старейших ветеранов Великой Отечественной - Викторе Ульяновиче Хоменко", - сказал дипломат, выступая на проведенном в посольстве совместно с Российским культурным центром в Вашингтоне мероприятии, посвященном 82-летию полного снятия блокады Ленинграда. Дарчиев, который ранее был послом РФ в Канаде, был лично знаком с Хоменко.

"Виктор Ульянович, окончивший до войны ленинградское медучилище, пять лет работал в Арктике фельдшером, два года зимовал на полярных станциях", - рассказал дипломат. "Прошел в качестве командира санитарного взвода тяжелейшие бои на Невском пятачке, под Красным Бором, Синявино, Пулково и Нарвой. Отмечен многочисленными медалями и орденами", - добавил посол. Он напомнил, что Хоменко "стал прообразом одного из персонажей знаменитого фильма "Семеро смелых", а "в возрасте 102 лет женился на медсестре". Как рассказал посол, невесте ветерана было на тот момент 98 лет. "Светлая ему память, и да будет земля ему пухом", - заключил Дарчиев.

О смерти ветерана ранее сообщило российское посольство в Канаде. В его сообщении отмечалось, что Хоменко за годы войны был отмечен высокими государственными наградами. После окончания боевых действий фронтовик занимался общественной и воспитательной деятельностью, был активным участником Канадской ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР.