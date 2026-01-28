Дело выжившего в Охотском море Пичугина поступило в суд Улан-Удэ

В течение месяца назначат дату судебного заседания

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 28 января. /ТАСС/. Уголовное дело выжившего в Охотском море Михаила Пичугина поступило в Октябрьский суд города Улан-Удэ. Об том ТАСС сообщили в суде.

"Дело поступило, его определили судье. В течение месяца будет назначена дата судебного заседания", - сказали в суде.

Место рассмотрения уголовного дела, в котором Пичугин проходит обвиняемым, в ноябре 2025 года определил Верховный суд РФ. Ранее дело было направлено в Николаевский-на-Амуре городской суд в Хабаровском крае. Сторона защиты Пичугина подала ходатайство о рассмотрении дела в Улан-Удэ, где живет обвиняемый.

46-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Он находится под подпиской о невыезде.

Трагедия в море

В августе 2024 года Пичугин со своим братом и 15-летним племянником совершали путешествие по Охотскому морю от села Москальво Сахалинской области до мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края, бухты Врангеля на Шантарских островах и обратно. Этот путь мужчина решил преодолеть на резиновой лодке типа Baikat 470. На обратном пути сломался мотор, судно более двух месяцев бесконтрольно дрейфовало в открытом море. Средств спутниковой и радиосвязи на борту не имелось. Родственники Пичугина погибли от переохлаждения и истощения.

Лодка была обнаружена спустя два месяца, в октябре, в 25 км от побережья в районе села Усть-Хайрюзово в Тигильском районе Камчатского края. Рыболовецкое судно, спасшее Пичугина, доставило его в Магадан, где мужчину госпитализировали.