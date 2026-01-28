МВД: мошенники через онлайн-игры заставляют детей фотографировать важные объекты

Сначала аферисты предлагают ребенку получить редкий артефакт, говорится в материалах министерства

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Мошенники под предлогом получения редкого артефакта в онлайн-игре выманивают у детей код из СМС, а потом заставляют их фотографировать объекты инфраструктуры, чтобы якобы обезопасить сбережения. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, аферисты связываются с детьми в онлайн-играх и предлагают получить редкий артефакт, для чего просят назвать код из СМС. После того как ребенок называет запрашиваемые цифры, общение прекращается.

Позднее мошенники звонят жертве уже от имени сотрудников силовых органов и сообщают об угрозе хищения сбережений. При этом предлагается вариант "спасения накоплений". В частности, речь идет о выполнении ряда заданий, в том числе детей просят фотографировать объекты инфраструктуры.

В МВД подчеркнули, что выполнение заданий по указанию неизвестных, в том числе фотографирование объектов, является преступлением, за которое грозит серьезная ответственность.