Пенсионный возраст женщинам-военным предложили снизить

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отметил, что из-за семейных обстоятельств бывшие сотрудницы МВД, Росгвардии или армии часто лишаются права на военную пенсию

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы вносит на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается разрешить женщинам, служащим в армии и силовых ведомствах, выходить на пенсию по семейным обстоятельствам в 43 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе депутата Дмитрия Свищева (ЛДПР).

Законопроектом предусматривается право на пенсию за выслугу лет для лиц, уволенных со службы по достижении предельного возраста пребывания на службе, состоянию здоровья, в связи с организационно-штатными мероприятиями или по семейным обстоятельствам и достигшим на день увольнения 45-летнего возраста для мужчин и 43-летнего возраста для женщин, если они имеют общий трудовой стаж 25 календарных лет и более.

"Сегодня мы вносим законопроект, который исправляет несправедливость. Речь идет о женщинах, которые выбрали службу Родине, но были вынуждены уволиться по семейным причинам: чтобы ухаживать за ребенком или близкими родственниками. Они отдали армии, МВД или Росгвардии более 12 лет, имеют общий стаж 25 лет, но лишаются права на военную пенсию из-за одного формального критерия - возраста 45 лет", - сказал он.

По словам депутата, законопроект не создает новой льготы, а устраняет дискриминацию. "Это вопрос элементарной социальной справедливости и признания того, что семья и дети - такая же служба, и она заслуживает уважения государства", - пояснил Свищев.