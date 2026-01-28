ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Суд потребовал признать незаконными действия авиакомпании "Сибирь" по овербукингу

Установлено, что авиаперевозчик систематически допускал случаи бронирования пассажирских мест на рейсы в объеме, превышающем количество мест на борту
НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Суд по иску транспортной прокуратуры признал незаконными действия авиакомпании "Сибирь", связанные с овербукингом. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Действия авиакомпании "Сибирь", связанные с овербукингом, по иску транспортной прокуратуры признаны незаконными. <…> Транспортный прокурор обратился в суд с иском о признании указанных действий авиаперевозчика незаконными и их запрете, а также недействительными отдельных положений внутренней документации по организации обслуживания пассажиров и запрете их применения. Суд удовлетворил исковые требования прокурора", - говорится в сообщении.

Суд установил, что авиаперевозчик систематически допускал случаи бронирования пассажирских мест на рейсы в объеме, превышающем количество мест на борту воздушного судна. "Также [авиаперевозчик] в одностороннем порядке изменял условия договора воздушной перевозки, фактически отстраняя пассажира от полета на борту воздушного судна. Кроме того, прокуратурой выявлен правовой акт авиакомпании по организации обслуживания пассажиров в сбойных ситуациях, положения которого неправомерно устанавливали дискриминационный порядок определения приоритета пассажиров, в том числе подлежащих отстранению от полета", - пояснили в прокуратуре.

Ранее авиакомпанию "Сибирь" уже штрафовали за овербукинг. В январе 2026 года перевозчик получил штраф в 30 тыс. рублей за то, что отказал в регистрации на рейс пассажиру по маршруту Иркутск - Санкт-Петербург, поскольку число зарегистрированных пассажиров превысило количество мест на борту самолета. 

