Эксперты оценили принятие молодежью БРИКС как позитивного проекта будущего

По мнению авторов доклада "Будущее БРИКС", молодые люди видят в организации в первую очередь платформу для практического, "мягкого" и технологического сотрудничества

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. БРИКС воспринимается молодежью разных стран как позитивный проект будущего, доверие к потенциалу объединения велико. Об этом говорится в экспертном докладе "Будущее БРИКС", подготовленном центром "Дипломатия знаний" РГГУ при участии центра развития гуманитарных технологий "НОВАЯ ЭРА" в рамках госзадания Минобрнауки России, текст доклада поступил в распоряжение ТАСС.

"БРИКС обладает высоким символическим капиталом и воспринимается молодежью как позитивный проект будущего. Эксперты указывают на сильную положительную поддержку БРИКС среди молодежи стран-участниц. Объединение ассоциируется с развитием, автономией, сотрудничеством и многополярностью, а его позитивный образ устойчиво смещен в будущее, что свидетельствует об оптимизме молодого поколения относительно потенциала блока как альтернативы традиционным западным институтам", - указывается в докладе.

По мнению авторов доклада, молодежь видит в БРИКС в первую очередь платформу для практического, "мягкого" и технологического сотрудничества. Эксперты подчеркивают, что наиболее востребованными форматами являются культурные и студенческие обмены, совместные образовательные программы, бизнес и инвестиции. "Ожидания от будущего БРИКС тесно связаны с технологическим прогрессом (IT-кластеры, умные города, инновации), что указывает на запрос к объединению стать драйвером конкретных возможностей для личного и национального развития, а не оставаться лишь геополитическим клубом или символом", - говорится в докладе.

Отмечается, что анализ экспертов фиксирует важный сдвиг в восприятии. "Сегодняшний БРИКС видится молодежью как сильная, но еще не до конца консолидированная структура (образы "производственного кластера", "банка"). В образе будущего акцент смещается на "лидерство", "единство" и "инновации" ("небоскреб", "умный город"). Это свидетельствует о том, что молодежь уже верит в потенциал БРИКС, но ожидает его трансформации в более интегрированный блок с понятными механизмами и возможностями для личного участия", - указывается в докладе.

Факторы привлекательности для молодежи

Аналитики обратили внимание, что для молодежи из стран, исторически находившихся на периферии глобального управления, БРИКС символизирует возможность быть услышанными на равных. По их словам, объединение воспринимается как площадка, где разнообразие и национальная уникальность являются нормой, а не недостатком, что отвечает стремлению к уважению и признанию.

"Наибольший отклик находят те форматы сотрудничества, которые напрямую связаны с жизненными траекториями молодых людей: образовательные обмены, культурные проекты, карьерные и бизнес-перспективы. БРИКС ассоциируется с модернизацией, технологиями (ИТ-кластеры, умные города) и созданием рабочих мест, что делает его актуальным для личных амбиций", - говорится в докладе.

Эксперты отмечают, что БРИКС резонирует с поколением, которое в меньшей степени связано нарративами прошлой эпохи и более критично относится к доминированию и двойным стандартам западных моделей. "Объединение воспринимается как воплощение "стратегической автономии", предлагающее иную, более инклюзивную и справедливую модель мирового порядка, - говорится в докладе. - С одной стороны, оно отвечает на запрос поколения на более справедливый, многополярный и уважающий разнообразие мир. С другой - позиционируется как инструмент для решения конкретных жизненных задач: получения образования, построения карьеры, развития бизнеса и технологической модернизации".

"Экспертный доклад, подготовленный РГГУ, показывает: в странах БРИКС, прежде всего среди молодежи, существует запрос на четко сформулированный и разделяемый всеми образ будущего. Речь идет о равноправном сотрудничестве и создании общей гуманитарной и технологической инфраструктуры через совместные образовательные, научные и общественные проекты. По мнению экспертов из десяти стран, именно реализация этой повестки способна превратить БРИКС в подлинное сообщество будущего", - отметил ректор РГГУ Андрей Логинов.