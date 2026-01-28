Трутнев: объем средств на программу арендного жилья в ДФО намерены увеличить

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 января. /ТАСС/. Объем средств для реализации программы "Доступное арендное жилье" на Дальнем Востоке намерены увеличить. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"Для меня было важно узнать, что квартиры в Петропавловске-Камчатском востребованы. Сегодня количество желающих их получить уже превышает возможности выделения квартир. И цена оплаты жилья вполне адекватная. Если такая мера поддержки востребована, будем смотреть, как увеличить объем средств на эту программу", - сказал Трутнев.

В Елизове (Камчатский край) заселен второй дом в регионе, построенный в рамках программы "Доступное арендное жилье", оператором которой выступает ДОМ.РФ. Новый арендный дом был построен с привлечением проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ на общую сумму 1,2 млрд рублей.

"Строительство доступного арендного жилья на Дальнем Востоке - задача, поставленная президентом для развития макрорегиона. Ключевая роль ДОМ.РФ - обеспечить ее максимально эффективное решение. Мы применяем рыночные механизмы, а также инструменты Группы ДОМ.РФ для того, чтобы каждый федеральный рубль, выделенный на программу, давал максимальный социальный эффект. В этом и заключается особая ответственность: соединить государственные интересы с профессиональным управлением, чтобы создавать не просто квадратные метры, а реальные возможности для жизни и работы людей в регионах стратегического значения", - отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Всего на Камчатке планируется сдать в эксплуатацию 883 квартиры в Петропавловске-Камчатском и Елизове общей площадью более 45 тыс. кв. м. ДОМ.РФ уже передал региональному оператору 268 из них. Заселение оставшихся 615 квартир в ЖК "Северный" планируется в нынешнем году.

Программа запущена по инициативе президента России и реализуется ДОМ.РФ в сотрудничестве с Минвостокразвития, Минфином, Минстроем России, регионами и застройщиками. На эти цели правительство России выделило 87 млрд рублей. Уже профинансировано строительство около 11,9 тыс. арендных квартир во всех 11 регионах, заселено более 3 тыс. в 9 регионах. Ежемесячная ставка аренды благодаря особым условиям финансирования и субсидированию из федерального и региональных бюджетов составляет около 1/4 от среднерыночного уровня.