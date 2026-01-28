"Диалог Регионы": число уникальных фейков в сети в январе выросло на 11%

Количество их копий снизилось на 22%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Количество уникальных фейков, выявленных в российском сегменте интернета в период с 1 по 27 января 2026 года, выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, при этом число их копий сократилось на 22%. Об этом сообщил ТАСС начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО "Диалог Регионы" Сергей Маклаков.

"За период 1-27 января 2026 года выявлено 297 уникальных фейков, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом количество выявленных копий фейков сократилось на 22%: с 693 тыс. до 535 тыс.", - сказал Маклаков.

Он также отметил сохраняющуюся тенденцию роста числа дипфейков и поддельных документов, на которые в январе пришлось уже по 13% от всех выявленных фейков.

При этом, по его словам, в январе 2025 года дипфейки составляли менее 1% к общему числу выявленных фейков, а поддельные документы в целом массово не фиксировались.