В Госдуме назвали примеры штрафов за шум в ночное время

В Москве их размер составляет от 1 до 2 тыс. рублей для физлиц, рассказал зампред комитета Думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Размер штрафов за нарушение тишины различается в разных регионах, в Москве с шумных соседей могут взыскать от 1 до 2 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия").

"Как сами правила, так и наказание за их нарушение, за нарушение режима тишины, устанавливают регионы. Так, в Москве за шум в неположенное время грозит штраф от 1 до 2 тыс. рублей для физлиц, от 4 до 8 тыс. рублей для должностных лиц, от 40 до 80 тыс. рублей для юрлиц. В каждом регионе цифры свои", - сказал депутат.

В Подмосковье, например, штрафы составляют от 1 до 3 тыс. рублей для граждан, от 5 до 10 тыс. рублей - для должностных лиц, от 20 до 50 тыс. рублей - для юрлиц. "Более того, если подобное правонарушение совершается второй раз в течение года, то штраф увеличивается для физлиц до 4 тыс., для должностных лиц - от 25 до 30 тыс., для юридических лиц - от 60 до 80 тыс. рублей", - отметил Колунов.

Он сообщил, что регионы вправе самостоятельно устанавливать время, когда жители многоквартирного дома должны соблюдать режим тишины, однако есть общее правило для всех - запрет на шум в ночное время и обязанность обеспечить "тихий час" днем, как правило, в промежуток с 13 до 15 часов.

По словам парламентария, в случае нарушения тишины необходимо обратиться в полицию. "Сотрудники обязаны приехать, зафиксировать факт нарушения и провести профилактическую беседу, а также составить протокол. В случаях повторного нарушения закона о тишине будет наложен штраф. Также можно обратиться в управляющую компанию, но, скорее всего, они тоже переадресуют жильцов к полиции или вызовут наряд самостоятельно", - подытожил Колунов.