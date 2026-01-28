Попавший под снегоуборщик в Японии россиянин находится в больнице в сознании

В Генконсульстве РФ в Ниигате подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с медучреждением и предприятием, где работает 39-летний гражданин России

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 28 января. /ТАСС/. Гражданин РФ, который накануне был госпитализирован в Японии после того, как попал под снегоуборщик на территории предприятия в городе Имидзу (префектура Тояма), находится в сознании. Об этом ТАСС сообщили в Генконсульстве РФ в Ниигате.

"Он находится в сознании в больнице при университете Тояма, ему оказывается вся необходимая помощь", - отметили в дипломатическом представительстве. В генконсульстве подчеркнули, что находятся в постоянном контакте как с больницей, где находится 39-летний россиянин, так и с предприятием, где он работает. Также подчеркивается, что родственники пострадавшего уже оповещены о случившемся.

27 января японский телеканал TBS сообщил, что россиянин в тяжелом состоянии был госпитализирован в городе Имидзу после того, как попал под снегоуборочную машину. Отмечалось, что инцидент произошел на территории компании, занимающейся экспортом подержанных автомобилей, где работал гражданин РФ.