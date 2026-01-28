В Индии с декабря зафиксировали два случая заражения вирусом Нипах

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 января. /ТАСС/. Только два подтвержденных случая заражения вирусом Нипах было зафиксировано в Индии с декабря. Об этом сообщил Минздрав страны, выступивший с опровержением утверждений СМИ о том, что таких случаев в республике уже пять.

"В некоторых СМИ распространяются спекулятивные и неверные данные о случаях заболевания, вызванного вирусом Нипах. В этом контексте уточняем, что, согласно отчетам Национального центра по контролю за заболеваниями (NCDC), с декабря прошлого года по настоящее время в Западной Бенгалии было зарегистрировано только два подтвержденных случая заболевания, вызванного вирусом Нипах", - отметило ведомство.

Как заверил Минздрав, "после подтверждения этих двух случаев правительство Индии в тесной координации с властями Западной Бенгалии приняло оперативные и всеобъемлющие меры в области общественного здравоохранения в соответствии с установленными протоколами".

В общей сложности было выявлено и протестировано 196 человек, контактировавших с зараженными. Ни у кого из них не было симптомов, и они получили отрицательные результаты тестов на вирус Нипах. "До настоящего времени новых случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах, не выявлено", - указало ведомство.

"Ситуация находится под постоянным контролем", - подчеркивается в распространенном Минздравом Индии заявлении.

Вирус Нипах (NiV) представляет собой патоген, который разносится летучими мышами из семейства крылановых. Он способен передаваться от животных к людям и вызывать тяжелые формы энцефалита и респираторных инфекций, уровень летальности которых в некоторых случаях достигает 80%. Вспышки вируса Нипах ежегодно происходят в разных регионах Южной и Юго-Восточной Азии с большим числом смертей. С момента выявления этой болезни в 1998 году ей заразились около 1 тыс. человек.