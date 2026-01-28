Кузбасский чиновник отделался условным сроком за ущерб бюджету в 84 млн рублей

Из-за преступных действий бывшего чиновника не было реализовано мероприятие федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" и регионального проекта "Культурная среда"

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 28 января. /ТАСС/. Бывший начальник управления капитального строительства администрации Мариинского округа Кемеровской области приговорен к трем годам условно за превышение должностных полномочий. Его действия привели к ущербу бюджету на 84,3 млн рублей, сообщили журналистам в управлении ФСБ по региону.

"В результате преступных действий бывшего чиновника бюджету причинен ущерб на сумму более 84 млн рублей. Мариинский городской суд Кемеровской области назначил виновному 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также лишил его права заниматься определенными видами деятельности на 3 года", - говорится в сообщении.

По данным следственного управления СК РФ по Кемеровской области, чиновник признан виновным по п. п. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд установил, что в ноябре 2022 года осужденный незаконно заключил контракт с ООО "Алгоритм" на строительство Центра культурного развития стоимостью около 162 млн рублей и допустил подрядчика к строительству. Затем он распорядился о перечислении аванса, увеличив его стоимость с 26,84 % до 50%. Он также подписывал справки о стоимости выполненных работ и затрат, не проверяя обоснованность расходования денежных средств подрядной организацией.

"Однако в установленный муниципальным контрактом срок - до 31 августа 2024 года строительство объекта не было завершено, готовность объекта составила лишь 17% от общего строительного объема. В результате преступных действий бывшего чиновника не было реализовано мероприятие федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" и регионального проекта "Культурная среда", бюджету причинен ущерб на сумму более 84 млн рублей", - сообщили в следственном управлении.

В прокуратуре Кузбасса добавили, что уголовное дело в отношении подрядчиков рассматривается в суде. В рамках уголовного дела прокурором города Мариинска заявлен иск о взыскании с обвиняемых ущерба, причиненного преступлением, рассмотрение которого находится на контроле надзорного органа.