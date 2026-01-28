АТОЛ: спрос россиян на обереги и осиновые колья в 2025 году вырос в 2-4 раза

Спрос на руны также вырос, на 54%

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Спрос жителей России на обереги и осиновые колья в 2025 году вырос в 2-4 раза относительно 2024 года, говорится в исследовании IT-компании АТОЛ (текст есть у ТАСС).

"Наиболее востребованными магическими атрибутами стали обереги. Их доля продаж в выборке составила 36%, при этом спрос на них в 2025 году вырос сразу в 2,2 раза. В среднем один оберег россияне приобретали за 498 рублей, что на 33% дешевле, чем в 2024 году. Самый большой рост спроса в категории был зафиксирован у осиновых кольев, которые приобретали в 4 раза чаще. Средний чек покупки снизился на 6% и составил 333 рубля", - отмечается в исследовании.

Спрос на руны вырос на 54%. Набор рун россияне в среднем приобретали за 672 рубля, что на 16% дешевле, чем в 2024 году. В то же время спрос жителей России на карты таро снизился на 5%, а средняя цена составила 654 рубля за колоду (на 2% дешевле, чем в 2024 году).

Спрос на стеклянные шары увеличился на 101%, на кукол вуду - на 63%, на маятники для биолокации - на 34%, на черные свечи - на 8%, на полынь - в 2,6 раза.

В целом спрос россиян на магические атрибуты в 2025 году вырос на 50% по сравнению с 2024 годом.

Исследование проводилось на основе обезличенных данных сервиса "АТОЛ онлайн" и охватывает 5,7 млн чеков за 2024-2025 годы.