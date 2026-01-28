В районе Якутии объявили траур в связи с пожаром с пятью погибшими

Среди них трое детей

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 28 января. /ТАСС/. Трехдневный траур объявлен в Нюрбинском районе Якутии, где в результате пожара ночью погибли трое детей и двое взрослых. Об этом сообщил глава Нюрбинского района Алексей Иннокентьев в своем Telegram-канале.

Ночью в селе Нюрбачан Нюрбинского района в Якутии произошел пожар в частном деревянном двухэтажном жилом доме. По данным СУ СК России, после локализации пожара на месте происшествия обнаружены тела трех детей 2011, 2014 и 2023 годов рождения, также их матери и родственника 1971 и 1977 годов рождения.

"В Нюрбинском районе объявляется трехдневный траур", - написал Иннокентьев. Глава района выразил соболезнования родным и близким погибших.

По данным регионального Минздрава, двое пострадавших - женщина 1999 года рождения и девочка 2021 года рождения - доставлены в реанимационное отделение Нюрбинской ЦРБ. Их состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. "По тактике лечения проводятся телемедицинские консультации со специалистами ожогового центра республиканской больницы №2 - ЦЭМП. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили журналистам в министерстве.

По данным ГУ МЧС России, дом поврежден огнем по всей площади - 91 кв. м. Предварительной причиной пожара является короткое замыкание. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).