Предпринимателя в Магаданской области осудили за преднамеренное банкротство

Сумма ущерба от его деятельности составила свыше 47,3 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. Суд Магаданской области приговорил бывшего предпринимателя к принудительным работам на срок четыре года с удержанием 15% из заработка в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

"Прокуратурой г. Магадана поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего предпринимателя. Он осужден по ч. 1 ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), двум эпизодам ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств). <…> С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ на срок 4 года с удержанием 15 % из заработка в доход государства", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что в период с июля 2020 г. по апрель 2022 г. подсудимый обращался в банковские и микрофинансовые организации за получением кредитов на льготных условиях для развития бизнеса. Затем он фиктивно продал имущество и обратился в Арбитражный суд Магаданской области с заявлением о признании банкротом. Сумма ущерба от его деятельности составляет свыше 47,3 млн рублей.