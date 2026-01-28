Минобрнауки рассматривает отказ от общих квалификаций в дипломах новой модели

В будущем все дипломы бакалавра и магистра, полученные до ввода обновленной системы высшего образования, сохранят свой статус документа о высшем образовании, уточнили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

Здание Министерства науки и высшего образования РФ © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ рассматривает отказ от фиксации в дипломах общих квалификаций. Предполагается указывать в документе только конкретные квалификации, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"При переходе на новую модель высшего образования рассматривается отказ от фиксации в дипломах общих квалификаций, не обозначающих направление и профиль подготовки выпускника. В дипломах, получивших базовое высшее и специализированное высшее образование в рамках пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования, будут указываться конкретные, понятные работодателю квалификации. Например, "химик-эксперт", "химик-исследователь", "химик, преподаватель химии", "горный инженер", "инженер-металлург", "инженер-технолог", "инженер-исследователь (инженер-конструктор)", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что указом президента РФ по расширению числа участников пилотного проекта установлено, что правительство России будет утверждать перечни не только специальностей и направлений подготовки, но и присваиваемых выпускникам квалификаций.

В будущем все дипломы бакалавра и магистра, полученные до ввода обновленной системы высшего образования, сохранят свой статус документа о высшем образовании, уточнили в пресс-службе министерства.