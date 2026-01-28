В Москве прогнозируют облачную погоду, снег и до 7 градусов мороза

В Подмосковье температура будет колебаться от минус 10 до минус 5 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Облачная погода, снег, местами сильный, гололедица и температура до минус 7 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 7 до минус 5 градусов. В ночь на четверг она может опуститься до минус 11 градусов.

Ветер восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться от минус 10 до минус 5 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 12 градусов.