Суд установил, что Борис Акунин умышленно уклоняется от явки по делу

В отношении него завели уголовное дело о нарушении правил деятельности иноагента

Редакция сайта ТАСС

Борис Акунин © Николай Галкин/ ТАСС

МОСКВА, 28 января./ТАСС/. Писатель Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) умышленно уклоняется от явки в суд по своему уголовному делу о нарушении правил деятельности иноагента. Об этом говорится в тексте соответствующего решения апелляционной инстанции по второму делу писателя, с которым ознакомился ТАСС.

"Как следует из представленных материалов, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что 7 сентября 2014 года Чхартишвили Г. Ш. покинул территорию РФ, до настоящего времени не вернулся, не был привлечен к уголовной ответственности по данному делу на территории иностранного государства, уклоняется от явки в суд", - отмечается в документе.

Вместе с тем, по версии стороны защиты, обвинение не представило доказательств об объявлении Акунина в федеральный розыск, а также доказательств его нахождения за пределами РФ. При этом, по версии прокуратуры, в ходе предварительного следствия были приняты все предусмотренные законом меры для установления местонахождения Чхартишвили, уведомления о судебном заседании направлялись по последнему известному месту его жительства, в результате разыскных мероприятий местонахождение обвиняемого установлено не было.

В начале декабря Мировой суд Москвы окончательно приговорил Акунина к 15 годам колонии заочно, добавив 1 год колонии к ранее назначенному заочному наказанию в 14 лет.

Признан виновным

Акунин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Было установлено, что иноагент Акунин, будучи дважды привлеченным в течение года к административной ответственности по ч. 4, 5 ст. 19.34 КоАП РФ, с февраля по август разместил в соцсети на подконтрольном ему канале как минимум 76 публикаций без указания на то, что эти материалы произвел и (или) распространил иноагент либо они касаются деятельности иноагента.

Ранее писателя заочно приговорили к 14 годам лишения свободы, признав его виновным в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.