В суд Владивостока поступило дело сына "крабового короля" Кана

Дата судебного заседания еще не назначена

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении директора компании "Курильский универсальный комплекс" Александра Кана, обвиняемого в участии в преступном сообществе, контрабанде особо ценных водных биологических ресурсов, а также в уклонении от уплаты таможенных платежей, поступило для рассмотрения во Фрунзенский районный суд Владивостока. Об этом сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов Приморского края Елена Оленева.

Александр Кан - сын бизнесмена Олега Кана, известного как "крабовый король", которого Фрунзенский районный суд 12 декабря 2025 года признал виновным в контрабанде живого краба на 2,6 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов. "Крабовому королю" назначили 24 года лишения свободы. Также суд постановил взыскать с бизнесмена в доход государства более 4,2 млрд рублей, что является эквивалентом дохода от продажи живого краба.

"Во Фрунзенский районный суд Владивостока поступило уголовное дело в отношении Александра Кана. Оно зарегистрировано, но дата судебного заседания еще не назначена", - рассказала Оленева.

Она добавила, что 30 января в суде пройдет рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры РФ о продлении ареста на имущество Александра Кана.

По версии следствия, с 2014 по 2019 год Олег Кан организовал устойчивое преступное сообщество и контрабандно поставлял краба в Японию, Южную Корею и Китай. Следствие считает, что Александр Кан занимал одну из ключевых ролей, подписывал фиктивные внешнеэкономические контракты с заниженной стоимостью продукции, обеспечивал добычу и сбыт краба за границей.