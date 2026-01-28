На Камчатке предупредили о возможном выпадении пепла в населенных пунктах

Пепловый шлейф распространяется в западном направлении вглубь полуострова

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 января. /ТАСС/. Выпадение пепла возможно в населенных пунктах четырех муниципальных округов Камчатского края после того, как на вулкане Шивелуч произошел выброс пепла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее Камчатская группа реагирования на вулканические извержения сообщила, что Шивелуч выбросил пепел на высоту до 7 км над уровнем моря. Шлейф протянулся на 110 км на запад от вулкана.

"Пепловый шлейф распространяется в западном направлении вглубь полуострова. На его пути находятся населенные пункты Усть-Камчатского, Мильковского, Быстринского, Тигильского муниципальных округов. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас пеплопада не зафиксировано. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет.

Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке, состоящий из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч, его возраст - 60-70 тыс. лет. Он находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.