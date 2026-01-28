В ДНР расширят проект по поиску пропавших без вести в годы ВОВ

Председатель совета регионального отделения Движения первых Денис Чернобай добавил, что в 2026 году планируется обучить желающих стать поисковиками в архивной работе

ДОНЕЦК, 28 января. /ТАСС/. Участники проекта "В списках не значился. Сталинская область" планируют устанавливать судьбы не только красноармейцев, но и других пропавших без вести во время Великой Отечественной войны советских граждан. Об этом сообщил ТАСС председатель совета регионального отделения Движения первых Денис Чернобай.

"Конечно, проект будет продолжаться. В этом году у нас планы его расширять, продолжать с ним работать, выпускать каталоги, - сказал Чернобай. - На данный момент ребята работают только с красноармейцами, помимо этого, есть и другие категории, например, военнопленные. Намного тяжелее с их документами работать, и пока там не давался доступ [к архивам] нашим ребятам, но они будут проходить обучение и в перспективе тоже работать с этими категориями".

Он добавил, что в этом году планируется обучить желающих стать поисковиками. Речь идет об архивной работе, а не археологических раскопках. Профильные мероприятия договорились проводить в молодежном центре "30/09", который заработал в Донецке 27 января.

Проект "В списках не значился. Сталинская область" реализуют АНО "Родина" и региональное отделение Движения первых в ДНР для установления судеб погибших и пропавших без вести уроженцев Донбасса. Регистрацию на участие в проекте открыли в феврале 2025 г. Обучение работе с архивами прошли около 50 молодых людей, которые в апреле того же года получили сертификаты и приступили к работе. В декабре 2025-го Чернобай сообщил ТАСС об установлении участниками проекта более 2 тыс. имен пропавших без вести красноармейцев.