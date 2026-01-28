Гражданина Таджикистана осудили за оправдание теракта в "Крокусе"

Согласно обвинительному заключению, Умед Мамадов в разговоре со своим знакомым положительно оценил нападение террористов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к двум годам колонии-поселения 25-летнего гражданина Республики Таджикистан Умеда Мамадова (внесен в РФ в перечень террористов), признав его виновным в оправдании действий террористов при нападении в марте 2024 года на посетителей "Крокус сити холла". Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, дело было рассмотрено в особом порядке на выездном заседании в помещении Тверского гарнизонного военного суда.

"Военный суд рассмотрел уголовное дело Мамадова в особом порядке и приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года в колонии-поселении. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма)", - сказала представитель суда.

Согласно обвинительному заключению, Мамадов в разговоре со своим знакомым положительно оценил нападение террористов в марте 2024 года на "Крокус сити холл", оправдывая убийство ими 150 человек, включая 6 детей. Мамадов согласился с предъявленным ему обвинением и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без исследования судом доказательств.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.