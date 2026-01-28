В "Авито" рассказали, сколько россиян катаются на горных лыжах или сноуборде

По данным совместного исследования "Авито путешествия" и "Авито работа", более половины работающих граждан хотя бы раз в жизни пробовали кататься, почти четверть из них делают это регулярно

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Более половины работающих россиян хотя бы раз пробовали кататься на горных лыжах или сноуборде, из них 24% делают это регулярно, говорится в совместном исследовании сервисов "Авито путешествия" и "Авито работа" (текст есть у ТАСС).

"56% работающих в штате россиян хотя бы раз пробовали кататься на горных лыжах или сноуборде, из них 24% делают это регулярно. Специально берут полноценный отпуск ради такого досуга только 20% опрошенных. Большинство предпочитает поездки на склон на выходные (35%) или совмещает их с работой (22%)", - рассказали эксперты.

Любимыми направлениями для горнолыжного отдыха в России опрошенные назвали Сочи - так ответили 26% респондентов, Архыз (11%) и Шерегеш (9%). В топ-10 также вошли Красноярск и Белокуриха, Златоуст, Байкальск, Южно-Сахалинск, Губаха и Манжерок.

"Среди тех, кто любит ездить в Сочи, чаще всего встречаются представители из сферы маркетинга и продаж (порядка 38%). В Архыз больше других любят ездить работники розничной торговли (14%), в Шерегеш - специалисты правовой сферы (21%), сотрудники сферы транспорта (19%), а также представители направлений финансов, логистики и HR (по 13%), в Красноярск - сотрудники маркетинга, рекламы и PR (11%)", - отмечается в исследовании.

В контексте работы горнолыжный отдых россияне ценят за возможность сменить обстановку (33%), восстановиться или побыть с семьей (по 20%), провести время с друзьями (17%), поработать с красивым видом (8%), совместить приятное с рабочими задачами (7%). Последние три причины чаще звучали в ответах респондентов от 18 до 24 лет, за возможность переключиться и восстановиться больше других голосовали опрошенные старше 65 лет, пояснили эксперты.

Онлайн-опрос среди 7,5 тыс. совершеннолетних работающих в штате россиян проходил в январе 2026 года. В нем была возможность выбора нескольких вариантов ответа.