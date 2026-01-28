В ВОЗ рассказали об опасности регулярного потребления бабл-ти

Это грозит набором лишнего веса и нарушением обмена веществ из-за сахара, уточнил глава офиса организации в России Батыр Бердыклычев

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Постоянное потребление бабл-ти грозит набором лишнего веса и нарушением обмена веществ из-за сахара. Об этом заявил в интервью ТАСС глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев.

Читайте также Глава офиса ВОЗ в РФ: перспективы появления лекарств от рака и ВИЧ обнадеживают

Бабл-ти - напиток из чая с молоком, с желейными шариками с соком внутри или с шариками из тапиоки.

"Что касается бабл-ти и сладких чаев с тапиокой, они часто содержат очень много добавленного сахара. ВОЗ рекомендует, чтобы свободные сахара не превышали 10% от общей суточной калорийности, в то время как одна порция такого напитка может уже достичь или превысить этот предел. Поэтому регулярное употребление сладких чаев увеличивает риск набора лишнего веса и развития кариеса, нарушения обмена веществ", - отметил он, обратив внимание, что ВОЗ советует "не злоупотреблять такими продуктами, внимательно читать состав на упаковках".

Сублимированные продукты

Бердыклычев призывал отдавать предпочтение свежим, минимально обработанным продуктам и воде как основному напитку.

"Модные тенденции не должны заменять сбалансированное питание и заботу о здоровье в долгосрочной перспективе", - подчеркнул глава офиса Всемирной организации здравоохранения.

"Сейчас среди определенной группы молодежи действительно популярны такие продукты, как напитки с тапиокой, соевое мясо, сублимированные фрукты, ягоды. Эти продукты, конечно, могут быть частью рациона, но очень важно понимать, что именно в них содержится и как часто их можно употреблять", - сказал Бердыклычев.

При этом, продолжил он, ключевой вопрос не в самом продукте, а в количестве добавленной соли, сахара и жиров, которые зачастую содержатся в продуктах высокой степени переработки.

"Соевые заменители мяса могут быть хорошим источником растительного белка, однако многие коммерчески доступные продукты содержат большое количество скрытой соли", - уточнил глава офиса ВОЗ в России, напомнив, что организация рекомендует не превышать порог 5 граммов соли в день, так как избыточное ее потребление повышает риски артериального давления, сердечно-сосудистых заболеваний.

"Поэтому лучше выбирать свежие или минимально обработанные растительные белки, например, чечевицу или тофу", - пояснил Бердыклычев.

"Сублимированные фрукты и ягоды могут казаться полезными, но они являются концентрированным источником сахара, поскольку из них удалена вода. Cублимированные продукты стоит употреблять поэтому небольшими порциями и не заменять ими свежие продукты", - заключил он.