В Смоленске и Костроме 27 января зарегистрировали рекорды по количеству осадков

Снежная погода была в большинстве областей центрального района Европейской России, отметила синоптик Татьяна Позднякова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Рекорды по количеству осадков зарегистрированы в ряде городов центра Европейской России во вторник, среди них Смоленск и Кострома. Об этом сообщила в своем Telegram-канале синоптик Татьяна Позднякова.

"27 января снежная погода была в большинстве областей центрального района Европейской России. Рекорды по суточному количеству осадков зарегистрированы не только в Москве ( ВДНХ 13 мм.). В Смоленске за сутки выпало 11 мм, прежний рекорд со значением 10,6 мм остался в 1977 году. В Костроме снега было больше, сумма осадков составила 13,9 мм, и пал рекорд 1982 года с суммой 11,8 мм. Высота снежного покрова в городе достигла 46 см", - написала Позднякова.

Она также отметила, что в ночь на 28 января сильный снег местами отмечался в Смоленской и Тверской областях. В Смоленской области, как и накануне в Калужской, на теплых участках фронта наблюдался гололед, что еще больше осложнило обстановку на дорогах.