Эксперты из России проверят сброс воды с "Фукусимы-1"

Визит запланировали на 4-5 февраля

Редакция сайта ТАСС

© Christopher Furlong/ Getty Images

ТОКИО, 28 января. /ТАСС/. Специалисты из России и Китая вновь войдут в объединенную группу международных экспертов и представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая в феврале посетит Японию для проверки и экспертного анализа процесса сброса очищенной воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении МИД Японии.

Визит группы экспертов запланирован на 4-5 февраля. По данным японского внешнеполитического ведомства, в группу МАГАТЭ войдут специалисты независимых лабораторий из Китая, Республики Корея, России и Швейцарии. Подчеркивается, что они соберут пробы сбрасываемой с АЭС очищенной воды. С октября 2024 года МАГАТЭ осуществила уже шесть таких миссий на АЭС "Фукусима-1", в них также входили российские и китайские специалисты.

В 2023 году правительство Японии приняло решение начать постепенный сброс очищенной воды в океан, операция растянется на 30-40 лет. В рамках каждого этапа проводится сброс порядка 7,8 тыс. тонн воды, Япония осуществила 17 таких этапов. Вода проходит очистку, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается полному удалению. Его содержание перед сбросом доводится путем смешивания с чистой океанической водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя энергетические и охлаждающие установки на АЭС "Фукусима-1", что привело к разрушению корпусов трех реакторов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. Территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения раскаленных фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая затем вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением и собирается. Воду очищают, вновь используют для охлаждения и частично накапливают в баках на территории станции.