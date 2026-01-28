Эксперт Шандобыло призвал обучать школьников борьбе с дронами

Это будет способствовать формированию кадрового резерва инженеров и военных специалистов, рассказал директор по развитию компании 3mx

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Детей на уроках Основ безопасности и защиты Родины необходимо обучать не только сборке и управлению беспилотными летательными аппаратами, но и азам радиоэлектронной борьбы. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС директор по развитию компании 3mx Сергей Шандобыло.

"Обучение должно охватывать не только управление и эксплуатацию дронов, но также включать изучение методов обнаружения и нейтрализации угроз, исходящих от этих устройств. Это позволит формировать компетентных специалистов, готовых решать широкий спектр задач в области обороны и безопасности. Особенное внимание стоит уделить формированию понимания возможных рисков и опасностей, связанных с использованием дронов. Молодежь должна осознавать потенциальные угрозы, уметь распознавать ситуации риска и предпринимать необходимые меры предосторожности", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что это будет способствовать формированию кадрового резерва инженеров и военных специалистов, развитию технологического потенциала и повышению уровня осведомленности населения о беспилотной сфере.

"Важно понимать, что развитие беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) неразрывно связано с развитием технологий их обнаружения и нейтрализации. Эти две сферы дополняют друг друга, представляя собой две стороны одной медали. Только сбалансированный подход, включающий освоение управления дронами и изучение способов защиты от них, способен обеспечить эффективную подготовку специалистов будущего. Необходимо уделять равное внимание обоим направлениям, обеспечивая полное представление о возможностях и рисках, связанных с применением беспилотных технологий", - уточнил собеседник агентства.

Компания 3mx, которая производит обнаружители дронов "Булат" и "Марс", ведет работу с девятью учебными заведениями, предоставляет оборудование на тестирование в высшие учебные заведения, изготавливает и поставляет учебные плакаты и методические материалы для обучения.