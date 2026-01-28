Politico: в ЕС 71% опрошенных выступает за усиление нацконтроля границ

По данным издания, такие настроения усиливаются на фоне сомнений в эффективности общеевропейской координации миграционной политики

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Большинство жителей стран Евросоюза поддерживают передачу большего контроля над границами национальным властям для ужесточения миграционной политики. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на опрос компании FGS Global.

Согласно исследованию, 71% респондентов считает, что ЕС должен предоставить странам-участницам больше полномочий для самостоятельного управления миграцией. Газета отмечает, что подобные настроения усиливаются на фоне сомнений в эффективности общеевропейской координации миграционной политики. В то же время эксперты предупреждают, что усиление национального контроля может поставить под угрозу функционирование шенгенской зоны.

FGS Global опросила 11 714 взрослых из 23 стран ЕС. В каждой из следующих стран было проведено не менее 500 интервью. Погрешность не превышает 4,4 п.п.