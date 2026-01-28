В Москве уровень погодной опасности понизили до желтого

Аналогичный уровень продолжает действовать в Подмосковье

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Синоптики понизили уровень погодной опасности на территории Москвы с предпоследнего оранжевого до среднего желтого. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период до 09:00 мск четверга, 29 января, в городе теперь действует желтый погодный уровень, связанный с продолжающимся снегопадом, местами сильным и гололедицей на дорогах", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что желтый уровень, являясь средним в колористической шкале погодных предупреждений, символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия. Ранее действовавший оранжевый предупреждал об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. "Аналогичный желтый уровень продолжает действовать в Подмосковье", - заметили в Гидрометцентре РФ.

Сильный снегопад начался в столичном регионе вечером 26 января. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" сообщил, что только за минувшие сутки в столице выпало порядка 20% месячной нормы осадков. "За минувшие сутки на опорной московской метеостанции ВДНХ в переводе на воду выпало 10 мм осадков, столько же в Тушино, на Балчуге 11 мм, что составляет 20% месячной нормы", - написал он в своем Telegram-канале.