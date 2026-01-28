В Югре ребенок получил компенсацию морального вреда за травму на площадке

Пострадавшему мальчику выплатили 100 тыс. рублей

ТЮМЕНЬ, 28 января. /ТАСС/. Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунспецавтотехника" в городе Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа по решению суда выплатило 100 тыс. рублей компенсации морального вреда школьнику, получившему травму на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее прокуратура Когалыма организовала проверку по обращению местной жительницы, ребенок которой получил травму на детской площадке. "Установлено, что восьмилетний мальчик во время игры на детской площадке в Когалыме получил травму. Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с ответчика компенсации морального вреда в 100 тыс. рублей. Решение суда исполнено в полном объеме", - сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что детская площадка закреплена за "Коммунспецавтотехникой", при этом организация не принимала меры по надлежащему ее содержанию.