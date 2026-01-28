В Запорожской области остались без света 25 тысяч абонентов

Причина выясняется

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Более 25 тысяч абонентов Запорожской области остаются без электроэнергии по невыясненной причине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"25 230 абонентов остались без электроснабжения в Михайловском, Васильевском и Веселовском муниципальных округах Запорожской области. Причины отключения уточняются, аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения", - написал он.

Ранее в министерстве энергетики Запорожской области сообщили, что бригады работают над подключением абонентов в трех указанных округах в усиленном режиме.