Около 70% самозанятых выбрали максимальную страховую сумму по больничным

Всего участие в программе оформили 5,6 тыс. человек

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. За первые три недели января 5,6 тыс. самозанятых оформили в Социальном фонде России участие в добровольном страховании на случай временной нетрудоспособности, около 70% из них выбрали более высокий страховой тариф. Об этом сообщил в Max Соцфонд.

"За первые три недели января 5,6 тыс. самозанятых граждан оформили в Социальном фонде участие в добровольном страховании на случай временной нетрудоспособности. Около 70% из них сделали выбор в пользу более высокого страхового тарифа", - говорится в сообщении.

В фонде уточнили, что при оформлении страхования самозанятый выбирает страховую сумму, из которой рассчитывается размер выплат по больничному. Она может составлять 35 тыс. или 50 тыс. рублей. Выбор большей суммы увеличивает размер выплат при наступлении страхового случая.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года самозанятые смогут добровольно присоединиться к системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности.