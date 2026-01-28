Победивший в конкурсе РГО школьник из Сибири снимет фильм в Антарктиде

В феврале Антон Обершов вместе со своей напарницей отправится на южный материк

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Школьник из Красноярского края Антон Обершов стал победителем Всероссийского конкурса "Наука и вдохновение Антарктиды". В феврале он вместе со своей напарницей отправится на южный материк снимать научный фильм про фитопланктон, по которому ученые отслеживают изменения климата, сообщила ТАСС руководитель молодежных проектов Новосибирского регионального отделения Русского географического общества (РГО) Екатерина Вронская.

"Двое школьников - Антон Обершов из Боготола и Анна Тихонова из села Русское Макулово Республики Татарстан <...> в феврале отправятся на парусной шхуне "Элси" в самое невероятное путешествие на Южный континент. Сопровождать их будет полярный гид, член РГО Марина Клочкова, которая 21 раз прошла пролив Дрейка - самое штормовое место на Земле", - сказала она.

Конкурс проводился Новосибирским региональным отделением РГО. По словам Вронской, полгода школьники из 33 регионов России проходили отбор - писали научные работы, учились у профессионалов кино и слушали лекции ученых-океанологов, геологов и палеонтологов. Финалисты представили проекты по биологии, медицине, физике, геологии и химии.

"Мои эмоции от победы очень трудно описать словами. До этого момента я даже не представлял, что такое возможно. Когда услышал о победе нашей команды, сначала не поверил. Это была долгая и интересная работа", - рассказал ТАСС ученик 11 класса Антон Обершов.

Его напарница Анна Тихонова, первокурсница технического колледжа, рассказала, что они будут изучать фитопланктон - микроскопические водоросли у берегов Антарктического полуострова. Ребята возьмут пробы воды и сравнят результаты с данными со спутников. Эти крошечные организмы реагируют на изменения температуры, поэтому ученые используют их как показатель климатических изменений на планете.

Для поездки в холодные широты участникам подготовили специальную теплую одежду - утепленные куртки и толстовки из современных тканей, отметила Вронская. Хоккейный клуб "Сибирь" передаст ребятам шапки, шарфы и свой флаг для Антарктиды. Победители также посмотрят хоккейные игры в Новосибирске. Остальные призеры конкурса тоже получат возможность снять научные фильмы: школьницы из Сургута отправятся в киноэкспедицию на Балтийское море, а ученицы из Нижегородской области будут снимать в лабораториях институтов Новосибирского Академгородка.