В России определили перечень профессий для бесплатного переобучения в 2026 году

В список вошли 186 направлений

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Перечень профессий для бесплатного переобучения в 2026 году по нацпроекту "Кадры" будет включать 186 направлений, а для ветеранов специальной военной операции - 213. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

"С учетом ситуации на рынке труда обновлен перечень доступных для бесплатного переобучения профессий. Он включает 186 различных направлений, а для ветеранов специальной военной операции набор доступных возможностей несколько шире - 213 профессий. Сегодня ведется формирование пула конкретных образовательных программ под каждое из этих направлений. Непосредственно начало занятий запланировано на март, после формирования пула программ операторами переобучения", - сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, слова которого приводятся в сообщении.

В ведомстве уточнили, что перечень составлен на основе прогноза кадровой потребности, а также предложений отраслевых ведомств и регионов. В него вошли программы как для получения новой профессии, так и для повышения квалификации.

Среди направлений переобучения - автомеханик, администратор баз данных, водители автобуса, грузового автомобиля, трамвая и троллейбуса, машинист, механизатор, оператор технологического оборудования, швея, пекарь, слесарь, токарь, сварщик, лаборант химического анализа, младшая медсестра по уходу за больными, специалисты по дизайну графических и пользовательских интерфейсов и по работе с системами искусственного интеллекта, экскурсовод, администратор гостиницы, подчеркнули в пресс-службе.

Также предусмотрена переподготовка по востребованным специальностям, включая агронома, ветеринарного фельдшера, инженеров по автоматизированным системам управления производством и по контрольно-измерительным приборам и автоматике, метролога, специалистов в области энергетики и электроники, медсестру, медицинского лабораторного техника, программиста, системного аналитика, специалиста по информационным системам и фельдшера, отметили в пресс-службе.

"Для ветеранов специальной военной операции доступны такие профессии как администратор баз данных, бухгалтер, водитель, диспетчер, инструктор-методист по физической культуре и спорту, консультант по банковским продуктам, мастер по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, менеджер по информационным технологиям, оператор механизированных и автоматизированных складов, оператор связи, охранник, повар, пожарный, разработчик Web и мультимедийных приложений, специалист в области охраны труда, специалист по большим данным, специалист по закупкам", - говорится в сообщении.

Участие в программе

В Минтруде напомнили, что для участия в программе необходимо подать заявку на портале "Работа России" и пройти профориентацию в кадровом центре. По итогам собеседования соискателю подберут программу, при необходимости - потенциального работодателя. Перед началом обучения заключается трехсторонний договор.

В 2025 году в рамках нацпроекта "Кадры" бесплатное обучение прошли более 119 тыс. человек. Программы реализуются при участии четырех федеральных операторов: Томского государственного университета, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Института развития профессионального образования и ВНИИ труда, уточнили в ведомстве.