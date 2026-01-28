В регионах ЦФО 28-29 января ожидают потепление до плюс 1-2 градусов

Местами пройдет мокрый снег, возможны снежные заносы и гололедица на дорогах

КАЛУГА, 28 января. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют потепление до плюс 1-2 градусов 28-29 января в Белгородской, Воронежской, Курской областях и некоторых других регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Местами пройдет мокрый снег, возможны снежные заносы и гололедица на дорогах, сообщается на сайтах местных гидрометцентров и региональных управлений МЧС России.

"Облачно, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью - минус 2-4 градуса, днем - от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла", - говорится в сообщении на сайте гидрометцентра по Тамбовской области.

Колебания температуры воздуха от минус 1-6 градусов ночами до нуля - плюс 1-2 градусов в дневные часы также ожидаются в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, областях. "Ночью [29 января] небольшие, днем умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Гололед, налипание мокрого снега. Ветер южный 8-13 м/с. Температура ночью 1-3 градуса мороза, днем - около нуля градусов", - отметили в гидрометцентре по Воронежской области.

Около минус 3-6 градусов прогнозируется в Брянской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской областях. В этих регионах также пройдут снегопады, местами сильные, возможно усиление ветра до 12-17 м/с. Морозы до 10-12 градусов 28-19 января сохранятся во Владимирской, Ивановской, Костромской, Тверской, Ярославской областях. "Ожидается сильный снег, снежные заносы, в отдельных районах гололед, на дорогах местами гололедица на территории Тульской области в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 29 января", - сообщило министерство по региональной безопасности региона.