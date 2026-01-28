СФ продолжит уделять приоритетное внимание участникам СВО

Это касается в том числе их возвращения к мирной трудовой жизни и реабилитации, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Совет Федерации в весеннюю сессию продолжит работу, касающуюся поддержки участников СВО и их семей. Это касается в том числе их возвращения к мирной трудовой жизни и реабилитации, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании.

"В весеннюю сессию мы продолжим уделять приоритетное внимание вопросам поддержки участников специальной военной операции, в том числе их реабилитации и возвращению к мирной трудовой жизни", - сказала она.

Матвиенко отметила, что участники СВО и члены их семей должны быть уверены в том, что "все их права и интересы будут в полном объеме защищены государством".

"Хочу еще раз повторить, что все меры, действующие сегодня, сохранятся для этой категории наших граждан, героев и по завершении боевых действий. Мы планируем рассмотреть ряд законопроектов, разработанных по итогам общения с участниками СВО, а наша профильная рабочая группа будет действовать как группа незамедлительного законодательного реагирования, откликаясь на запросы действующих военнослужащих и ветеранов", - добавила председатель СФ.