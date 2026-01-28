В Запорожской области разрешение на оружие получили 5,3 тыс. жителей за год

Заявление можно подать через портал госуслуг, либо обратиться в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту регистрации

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. жителей Запорожской области получили разрешительные документы российского образца на оружие за 2025 год. Об этом рассказали в управлении Росгвардии по региону.

"В течение 2025 года подразделениями лицензионно-разрешительной работы региона было принято свыше 6,3 тысяч заявлений на получение разрешительных документов в сфере оборота оружия, частной охранной деятельности, из них 99,3% в электронном виде. По результатам рассмотрения заявлений о предоставлении государственных услуг выдано более 5,3 тысяч разрешительных документов", - говорится в сообщении.

Заявление можно подать через портал госуслуг, либо обратиться в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту регистрации.

В региональном управлении Росгвардии напомнили, что срок на получение разрешительных документов российского образца на хранение, ношение и использование гражданского оружия в воссоединенных с РФ регионах продлен до 1 января 2027 года.