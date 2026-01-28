Бывшего главного нарколога России Брюна освободили от наказания

Его защитник указал, что это связано с наличием заболевания, включенного в перечень

Редакция сайта ТАСС

Евгений Брюн © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Суд освободил от отбывания наказания бывшего главного нарколога РФ Евгения Брюна, осужденного по делу о хищении более 136 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил его защитник.

Ранее Кузьминский районный суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы Брюна по делу о хищении более 136 млн рублей. Он был признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

"Брюн освобожден от наказания в связи с наличием заболевания, включенного в перечень", - сообщил защитник.

Другие фигуранты дела также получили реальные сроки. Бывший глава Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров приговорен к четырем годам колонии общего режима, штрафу в размере 400 тыс. рублей и запрету занимать определенные должности в течение 2,5 года, бывший вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев - к семи годам, со штрафом в размере 500 тыс. рублей и запретом занимать определенные должности на три года. Начальник отдела торгов Московского научно-практического центра наркологии Людмила Еременкина получила шесть лет колонии, со штрафом в размере 500 тыс. рублей и запретом занимать определенные должности на 2,5 года, а гендиректор компании "Микротехнологии" Сергей Васильев - шесть лет лишения свободы, 1,5 млн рублей штрафа и запрет занимать определенные должности на три года. Все они были взяты под стражу в зале суда.

Уголовное дело Брюна связано с закупкой тестов и реагентов для определения наркологической и алкогольной зависимости, в том числе для лиц, претендующих на получение водительских удостоверений. По мнению следователей, фигуранты завысили цены, по которым закупались соответствующие препараты. Потерпевшей стороной признаны департамент здравоохранения столицы и Московский научно-практический центр наркологии. Общая сумма ущерба составляет более 136 млн рублей.

Брюн был задержан в августе 2022 года, вину он не признал. По словам его адвоката Сергея Севрука, следствию не удалось доказать, на сколько именно была завышена цена и был ли сам факт завышения этой цены.