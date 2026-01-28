Эксперт Саженин назвал преступлением "диванный терроризм"

Доцент кафедры современного русского языка и методики его преподавания НГПУ отметил, что за публикации детьми в интернете с призывами к осуществлению террористической деятельности может привести к лишению свободы или к крупному штрафу

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Публикация детьми постов, репосты и комментарии с призывами к осуществлению террористической деятельности, ее оправданием или пропагандой, либо с призывами к насилию над должностными лицами тоже является уголовным преступлением и может привести к лишению свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе НГПУ.

Большинство террористических и диверсионных актов, совершаемых завербованными в интернете молодежью и подростками (ответственность по данным статьям начинается с 14 лет), раскрывается в первые же часы. "То есть речь идет не о том, поймают или нет, а о том, какой будет срок тюремного заключения - 10 лет, 20 лет или пожизненное", - подчеркнул руководитель АНО "Центр экспертиз", доцент кафедры современного русского языка и методики его преподавания НГПУ Игорь Саженин.

По словам эксперта, так называемый диванный терроризм тоже является уголовным преступлением и может привести к лишению свободы или к крупному штрафу. Если совершить преступление предлагают не незнакомцы из интернета, а друзья или родственники, нужно постараться переубедить собеседника, уговорить его не совершать преступных действий. Если это не удалось, то необходимо обратиться к правоохранителям.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, специалисты советуют искать работу только на официальных сайтах, посвященных трудоустройству, в службах занятости, в центрах карьеры при вузах, и ни в коем случае не соглашаться на подработки из мессенджеров или соцсетей. В принципе не переходить по ссылкам, присланных непонятно кем и зачем. Как пособничество терроризму может быть квалифицированы и сдача квартир в аренду, передача автомобилей или сим-карт. Еще один популярный способ вербовки молодежи - это сетевые видеоигры, стримы и так далее. --0--мня/