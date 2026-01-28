В Японии прервали учения разведчиков США из-за медведей

Военнослужащие применили спреи и фейерверки для отпугивания животных, сообщил командующий участвовавшими в мероприятиях подразделениями Коди Гримм

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Разведчики морской пехоты США были вынуждены четыре раза приостанавливать учения в японской префектуре Мияги на северо-востоке страны из-за столкновений с медведями. Об этом газете Пентагона Stars and Stripes сообщил командующий участвовавшими в учениях подразделениями Коди Гримм.

По его словам, военнослужащие применили спреи и фейерверки для отпугивания медведей. Он добавил, что все случаи произошли на полигоне в префектуре Мияги во время десантных учений. Гримм отметил, что военнослужащие ранее во время учений в штате Аляска в США обучались, как вести себя в зонах обитания медведей.

С апреля по ноябрь 2025 года в результате рекордного числа нападений медведей в Японии получили ранения и увечья 230 человек, 13 погибли. Чаще всего нападению медведей подвергались люди на северо-востоке Японии. В ноябре 2025 года заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сато Фумитоси объявил, что подразделения Сухопутных сил самообороны Японии были направлены в префектуру Акита на севере страны для противодействия диким медведям. Позднее власти самой северной префектуры Хоккайдо заявили, что будут нанимать бывших военных для отстрела медведей.